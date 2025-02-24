Великобритания ввела новый пакет антироссийских санкций

В частности, в «чёрный» список попали министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и северокорейские генералы.

Также санкции введены компаний из стран Центральной Азии, Турции, Таиланда, Индии и КНР, которые Лондон обвинил в поставках электроники в РФ.

Кроме того, под британские рестрикции попали бизнесмен Роман Троценко, гендиректор телеканала «Царьград» Наталья Тюрина, российская автомобильная группа «Авилон», компания «Грант-Трейд» и её глава Марат Мустафьев, группа компаний «Русская энергия» и «Сибантрацит».

Ранее Евросоюз принял 16-й пакет санкций против России, предусматривающий отключение 13 российских банков от платёжной системы SWIFT, сообщает RT.

