Великобритания ввела новый пакет антироссийских санкций
Власти Великобритании объявили о расширении санкционного списка против России, который был увеличен на 107 позиций, в том числе за счёт 40 кораблей. Об этом сообщает пресс-служба британского кабмина.
В частности, в «чёрный» список попали министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и северокорейские генералы.
Также санкции введены компаний из стран Центральной Азии, Турции, Таиланда, Индии и КНР, которые Лондон обвинил в поставках электроники в РФ.
Кроме того, под британские рестрикции попали бизнесмен Роман Троценко, гендиректор телеканала «Царьград» Наталья Тюрина, российская автомобильная группа «Авилон», компания «Грант-Трейд» и её глава Марат Мустафьев, группа компаний «Русская энергия» и «Сибантрацит».
Ранее Евросоюз принял 16-й пакет санкций против России, предусматривающий отключение 13 российских банков от платёжной системы SWIFT, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов: Командир одного из батальонов спецназа «Ахмат» умер из-за недосыпа
- Великобритания ввела новый пакет антироссийских санкций
- Турист пропал при сходе лавины в Сочи
- Верховный муфтий РФ подарил Путину щит и меч защитника Отечества
- Научно-исследовательское судно «Ашамба» затонуло на Кубани
- «Нас рать»: Галустян шуткой прокомментировал санкции Евросоюза
- Военный эксперт Баранец призвал увеличить в России срок срочной службы
- Евросоюз ввел санкции против Дирекции выставки достижений «Россия»
- Рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского
- Росавиация опровергла данные о подготовке аэропортов центра и юга к открытию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru