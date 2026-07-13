Путин дал российское гражданство экс-дизайнеру BMW M

В баварский концерн Леклерк пришёл в 2000 году. Помимо прочего, он отвечал за облик кроссоверов BMW X5 и X6. После ухода из немецкой компании в 2013 году, Леклерк трудился в китайском Great Wall Motors и корейской Kia.

Также российский лидер предоставил гражданство РФ немецкому тренеру-берейтору Мартине Штэммлер-Герузель, которая специализируется на работе с тяжеловозными породами лошадей.

Всего же в указе Путина о приёме в российское гражданство - 12 иностранцев, а также их дети.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что всё больше молдавской молодёжи хотят получить российское гражданство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».