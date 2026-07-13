«S7 заказала большое количество Ту-214, но с оговорками, чтобы экипаж состоял из двух человек. Базовый состав экипажа самолета включает командира воздушного судна, второго пилота и бортинженера. Вариант двухчленного экипажа требует огромных усилий и времени на замену всех систем самолета, систем кабины, вместо бортмеханика. Необходима электронная система, которая бы взяла на себя функции этого члена экипажа. Это непростое дело, поскольку необходимо открывать дополнительные производства для выпуска массы комплектующих материалов», - отметил собеседник НСН.

По его словам, всё упирается в снижение издержек эксплуатации для авиаперевозчика.

«S7 - частная компания, и она договаривается только тогда, когда ей выгодно, когда ей светит дополнительный заработок. А при эксплуатации самолетов с тремя членами экипажа эти доходы исчезают из поля зрения. Все это надо было изначально прописывать в контракте», - пояснил эксперт.

При этом он отметил, что время работает не только против производителя, но и против заказчика.

«Компания S7 имеет серьезную западную технику, пока она не подводит. Однако ресурс самолетов становится все меньше с каждым днём. Вырабатываются и ресурсы двигателей, тоже западных, замены их у нас нет. Настанет время, когда авиаперевозчик столкнется с очень серьезными проблемами. Ему просто не на чем будет летать», - заключил Олег Смирнов.