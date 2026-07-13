«Не на чем будет летать»: Чем обернется срыв контракта с S7 на поставку Ту-214
Авиаперевозчик может столкнуться с нехваткой самолетов из-за выработки ресурса, заявил НСН председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов.
Возможный срыв массовых поставок самолета Ту-214 для авиакомпании S7 может негативно сказаться как на производителе, так и на заказчике. Об этом в комментарии НСН заявил председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов.
Заключение твердого контракта S7 с Государственной транспортной лизинговой компанией на поставку до 100 Ту-214 оказалось под вопросом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиационной отрасли. По их данным, ключевая причина — неготовность производителя, Казанского авиазавода, зафиксировать в контракте модернизацию кабины под двухчленный экипаж, а также гарантировать сроки улучшения ЛТХ и минимизировать простой самолета на обслуживание. Еще одно препятствие - отсутствие государственной субсидии на закупку самолетов.
«S7 заказала большое количество Ту-214, но с оговорками, чтобы экипаж состоял из двух человек. Базовый состав экипажа самолета включает командира воздушного судна, второго пилота и бортинженера. Вариант двухчленного экипажа требует огромных усилий и времени на замену всех систем самолета, систем кабины, вместо бортмеханика. Необходима электронная система, которая бы взяла на себя функции этого члена экипажа. Это непростое дело, поскольку необходимо открывать дополнительные производства для выпуска массы комплектующих материалов», - отметил собеседник НСН.
По его словам, всё упирается в снижение издержек эксплуатации для авиаперевозчика.
«S7 - частная компания, и она договаривается только тогда, когда ей выгодно, когда ей светит дополнительный заработок. А при эксплуатации самолетов с тремя членами экипажа эти доходы исчезают из поля зрения. Все это надо было изначально прописывать в контракте», - пояснил эксперт.
При этом он отметил, что время работает не только против производителя, но и против заказчика.
«Компания S7 имеет серьезную западную технику, пока она не подводит. Однако ресурс самолетов становится все меньше с каждым днём. Вырабатываются и ресурсы двигателей, тоже западных, замены их у нас нет. Настанет время, когда авиаперевозчик столкнется с очень серьезными проблемами. Ему просто не на чем будет летать», - заключил Олег Смирнов.
Контракт S7 должен быть утвержден и подписан до конца 2026 года. Глава Минпромторга Антон Алиханов на выставке «Иннопром» 10 июля отметил, что в интересах S7 нужно доработать Ту-214 для перехода на экипаж без бортинженера. В авиакомпании заявили «Коммерсанту», что обсуждение поставок продолжается, о «срыве переговоров речи не идет».
В Комплексной программе развития авиаотрасли РФ от 2022 года планировалось, что первые Ту-214 начнут поступать заказчикам с 2023 года. Однако Казанский авиазавод не смог выдержать сроки производства, строительство новых мощностей пока не завершено.
Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров, поставить выпуск Ту-214 на поток вполне реально, но для этого нужно модернизировать производство, что требует времени и вложений.
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