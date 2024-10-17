Великобритания ввела новые антироссийские санкции
Власти Великобритании расширили список антироссийских санкций, включив в него 18 нефтяных танкеров. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Соединённого Королевства.
Отмечается, что данным судам будет запрещён заход в порты Великобритании и не смогут получить доступ к британским морским службам.
Также в «чёрный» список включили четыре танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) и российскую компанию «Русгаздобыча».
«Мы продолжаем усиливать давление на осаждённую российскую газовую промышленность», - указал глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.
Ранее власти Великобритании ввели санкции против Российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и их начальника Игоря Кириллова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве арестовали двух членов Ореховской ОПГ
- По «Сказке» Стивена Кинга снимут сериал
- Великобритания ввела новые антироссийские санкции
- В РПЦ призвали раздавать всем беременным письма с просьбой не делать аборт
- Франция начнет поставлять на Украину истребители Mirage 2000 в начале 2025 года
- В России экранизируют хоррор-игру «Черная книга»
- Аналитик предсказал рост цен на фоне увеличения ключевой ставки и падения рубля
- Психолог Рыжов заявил, что 25-летние не готовы к переходу во взрослую жизнь
- Трое горняков погибли на Камчатке после обрушения породы рудника
- Орбан: Евросоюз проигрывает в конфликте на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru