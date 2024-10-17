Великобритания ввела новые антироссийские санкции

Отмечается, что данным судам будет запрещён заход в порты Великобритании и не смогут получить доступ к британским морским службам.

Также в «чёрный» список включили четыре танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) и российскую компанию «Русгаздобыча».

«Мы продолжаем усиливать давление на осаждённую российскую газовую промышленность», - указал глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

Ранее власти Великобритании ввели санкции против Российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и их начальника Игоря Кириллова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

