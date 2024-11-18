Великобритания внесла в санкционный список судно под российским флагом
Судно под российским флагом, обозначенное как PORT OLYA-3, попало в британский антироссийский санкционный список. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Великобритании.
По мнению британских властей, судно якобы участвует в перевозке военных грузов из третьих стран в Россию.
Таким образом PORT OLYA-3 участвует в деятельности, направленной на «дестабилизацию, подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины», а также на поддержку правительства России.
Ранее власти Латвии заморозили активы 147 лиц, которые попали под санкции, введённые против России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru