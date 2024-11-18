Великобритания внесла в санкционный список судно под российским флагом

Судно под российским флагом, обозначенное как PORT OLYA-3, попало в британский антироссийский санкционный список. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Великобритании.

Евросоюз расширил санкции против Ирана из-за военных поставок России

По мнению британских властей, судно якобы участвует в перевозке военных грузов из третьих стран в Россию.

Таким образом PORT OLYA-3 участвует в деятельности, направленной на «дестабилизацию, подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины», а также на поддержку правительства России.

Ранее власти Латвии заморозили активы 147 лиц, которые попали под санкции, введённые против России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КораблиСудноСанкции Против РоссииВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры