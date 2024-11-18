Евросоюз расширил санкции против Ирана из-за военных поставок России

В частности, вводится запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из Европы в Иран компонентов, которые используются при разработке и производстве беспилотников и ракет.

В «чёрный» список внесли четыре организации, в том числе компанию The Islamic Republic of Iran Shipping Line Group и её директора Мохаммада Реза Хиабани, которые ЕС обвинил в причастности к «поставкам Ираном ракет и беспилотников в Россию».

Также под санкции попали российские судоходные компании «МГ-Флот», «ВТС-Брокер» и «А.Рапакс», чьи суда, как считают в Евросоюзе, участвуют в транспортировке через Каспийское море иранского оружия и боеприпасов для Вооружённых сил РФ.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу следует пересмотреть санкции в отношении России, так как они провоцируют повышение цен на энергоносители и подрывают конкурентоспособность Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

