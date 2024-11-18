Евросоюз расширил санкции против Ирана из-за военных поставок России
Евросоюз расширил санкции против Ирана из-за якобы военных поставок России, а также группировкам на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС
В частности, вводится запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из Европы в Иран компонентов, которые используются при разработке и производстве беспилотников и ракет.
В «чёрный» список внесли четыре организации, в том числе компанию The Islamic Republic of Iran Shipping Line Group и её директора Мохаммада Реза Хиабани, которые ЕС обвинил в причастности к «поставкам Ираном ракет и беспилотников в Россию».
Также под санкции попали российские судоходные компании «МГ-Флот», «ВТС-Брокер» и «А.Рапакс», чьи суда, как считают в Евросоюзе, участвуют в транспортировке через Каспийское море иранского оружия и боеприпасов для Вооружённых сил РФ.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу следует пересмотреть санкции в отношении России, так как они провоцируют повышение цен на энергоносители и подрывают конкурентоспособность Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Актера Василия Ливанова выписали из больницы
- Axios: Маск и Эпштейн поругались из-за назначений на госпосты при Трампе
- В Таиланде 200 макак сбежали из питомника и напали на полицейский участок
- Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ на белгородские села
- Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, несмотря на позицию США
- Евросоюз расширил санкции против Ирана из-за военных поставок России
- В Минкульте создают лабораторию госпраздников, чтобы «переосмыслить» значимые даты
- Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы
- В Белом доме не подтвердили сообщения о разрешении Киеву бить вглубь России
- Володин: Россия может ответить на дальнобойные удары новым вооружением
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru