Великобритания внесла в санкционный список ещё пять россиян

Власти Великобритании внесли в санкционный список пять граждан РФ, сообщается на сайте британского правительства.

В новом стоп-листе значатся Валентин Опарин, Андрей Тишенин, Артур Шамбазов, Олег Ткаченко и Рамиль Ибатуллин. По данным британских спецслужб, все они связаны с различными силовыми структурами РФ.

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Теперь, в случае обнаружения их активов в Великобритании, они будут заморожены. Фигурантам санкционного списка также запрещен въезд на территорию королевства.

О том, что Лондон 9 декабря объявит о новых антироссийских санкциях, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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