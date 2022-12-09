Великобритания внесла в санкционный список ещё пять россиян

Теперь, в случае обнаружения их активов в Великобритании, они будут заморожены. Фигурантам санкционного списка также запрещен въезд на территорию королевства.

О том, что Лондон 9 декабря объявит о новых антироссийских санкциях, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

