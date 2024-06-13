Экс-зампред ЦБ РФ дал прогноз по курсу рубля после новых санкций США

По его словам, текущая ситуация потребует от Центробанка ручного управления.

«Все в целом ставит рубль в достаточно уязвимое положение. Укрепляться он вряд ли будет, но я думаю, что кардинальных изменений скачками до новых высот не будет. Сейчас только первая реакция может быть болезненной. А после этого — в сегодняшнем необъявленном, но реально существующем коридоре: от 80 до 95 будет оставаться», — пояснил он.

Как добавил Дубинин, установка регулятором официального курса по внебиржевому рынку не исключит наличия теневого курса.

Ранее частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков рассказал «Радиоточке НСН», что россиянам, у которых есть сбережения в валюте, не стоит торопиться продавать их действуя на эмоциях.

