Великобритания увеличит расходы на оборону

Британские власти приняли решение увеличить объем расходов на оборону страны. Об этом заявил министр финансов Великобритании Джереми Хант в ходе выступления в парламенте с бюджетным посланием, сообщил телеканал CNBC.

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По словам Ханта, за пять лет оборонный бюджет страны вырастет на 11 млрд фунтов стерлингов.

Министр финансов Великобритании добавил, что Великобритания стала первой европейской державой, которая приняла обязательство выделять 2% от ВВП на оборону. Он добавил, что этот показатель будет увеличен до 2,5%, как только налогово-бюджетные и экономические условия позволят это сделать.

Глава британского Минфина подчеркнул, что 30 млн фунтов стерлингов правительство выделит на поддержку ветеранов.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Вооруженные силы Соединенного Королевства устарели и нуждаются в обновлении материально-технической базы.

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ФОТО: РИА Новости
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