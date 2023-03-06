Министр обороны Британии: армия страны устарела на 15 лет

Вооруженные силы Соединенного Королевства устарели и нуждаются в обновлении материально-технической базы. С таким вердиктом выступил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Без шансов устоять. Шольцу придется вооружать Украину

Глава военного ведомства призвал руководство страны к модернизации армии. По его словам, вооруженные силы остро нуждаются в новой технике.

Ускорение модернизации необходимо на фоне конфликта на Украине, сказал глава Минобороны Британии на конференции портала Conservative Home.

В ближайшее время Украина получит французские легкие колесные танки AMX-10RC, сообщил ранее глава Генеральной дирекции по вооружению Эммануэль Кива. При этом он не назвал количество машин, которые передадут Киеву, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрмияВеликобритания
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