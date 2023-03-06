Министр обороны Британии: армия страны устарела на 15 лет

Глава военного ведомства призвал руководство страны к модернизации армии. По его словам, вооруженные силы остро нуждаются в новой технике.

Ускорение модернизации необходимо на фоне конфликта на Украине, сказал глава Минобороны Британии на конференции портала Conservative Home.

В ближайшее время Украина получит французские легкие колесные танки AMX-10RC, сообщил ранее глава Генеральной дирекции по вооружению Эммануэль Кива. При этом он не назвал количество машин, которые передадут Киеву, пишет НСН.

