Министр обороны Британии: армия страны устарела на 15 лет
Вооруженные силы Соединенного Королевства устарели и нуждаются в обновлении материально-технической базы. С таким вердиктом выступил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Глава военного ведомства призвал руководство страны к модернизации армии. По его словам, вооруженные силы остро нуждаются в новой технике.
Ускорение модернизации необходимо на фоне конфликта на Украине, сказал глава Минобороны Британии на конференции портала Conservative Home.
В ближайшее время Украина получит французские легкие колесные танки AMX-10RC, сообщил ранее глава Генеральной дирекции по вооружению Эммануэль Кива. При этом он не назвал количество машин, которые передадут Киеву, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- Замначальника Воронежской таможни задержан с наркотиками
- СМИ: Умер актер из «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор
- «Россети» начнут эксплуатировать электросети Херсонской области с 1 апреля
- Сенатор от Севастополя заявила о невозможности блокады Крыма
- Оппозиция Турции определилась с соперником Эрдогана на президентских выборах
- Пожилая женщина пострадала при обстреле Донецка
- В Израиле главного героя сказки «Маленький принц» превратили в девочку
- Министр обороны Британии: армия страны устарела на 15 лет
- Глава Chevron заявил о проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
- Ирину Винер на два года отстранили от работы на международных соревнованиях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru