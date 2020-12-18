Великобритания усилила санкции против Белоруссии
Власти Великобритании расширили список санкций в отношении белорусских властей, в него вошли еще 29 физических и 7 юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Великобритании.
В санкционный список вошли спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, генеральный прокурор Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкий, а также вице-премьер Белоруссии Анатолий Сивак. Британские власти заявили, что с помощью этих мер присоединяются к позиции Евросоюза.
Ранее Великобритания уже вводила санкции против властей Белоруссии. Черный список Соединенного королевства достиг 88 пунктов, в него вошли президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также представители силовых ведомств.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 552 / сут.
Умерли
49 762+611 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 093 / сут.
- Собянин: Власти Москвы не планируют ограничений по европейскому образцу
- Стартовый комплекс для «Ангары» будет совершать до 10 пусков в год
- Российский сапёр погиб в Карабахе во время разминирования дороги
- Собянин рассказал о своём состоянии после вакцинации от COVID-19
- Пентагон опроверг приостановку сотрудничества с командой Байдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru