Великобритания усилила санкции против Белоруссии

В санкционный список вошли спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, генеральный прокурор Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкий, а также вице-премьер Белоруссии Анатолий Сивак. Британские власти заявили, что с помощью этих мер присоединяются к позиции Евросоюза.

Ранее Великобритания уже вводила санкции против властей Белоруссии. Черный список Соединенного королевства достиг 88 пунктов, в него вошли президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также представители силовых ведомств.

