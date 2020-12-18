Великобритания усилила санкции против Белоруссии

Власти Великобритании расширили список санкций в отношении белорусских властей, в него вошли еще 29 физических и 7 юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Великобритании.

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В санкционный список вошли спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, генеральный прокурор Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкий, а также вице-премьер Белоруссии Анатолий Сивак. Британские власти заявили, что с помощью этих мер присоединяются к позиции Евросоюза.

Ранее Великобритания уже вводила санкции против властей Белоруссии. Черный список Соединенного королевства достиг 88 пунктов, в него вошли президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также представители силовых ведомств.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:СанкцииБелоруссияВеликобритания
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