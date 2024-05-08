Великобритания снимает дипстатус с объектов недвижимости, принадлежащих России

По словам министра внутренних дел Великобритании Джеймса Клеверли, соответствующее решение было принято в связи с деятельностью России по всей Великобритании и Европе.

Кроме того, Великобритания объявила о высылке из страны военного атташе России, передает Reuters. Глава российского МИД Мария Захарова в свою очередь заявила РИА Новости, что Россия даст адекватный ответ на подобные действия.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что если Вашингтон примет практические меры по конфискации активов России, то Москва рассмотрит вариант понижения уровня дипломатических отношений с США, напоминает RT.

