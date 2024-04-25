Россия пригрозила понизить уровень дипотношений с США
Если Вашингтон примет практические меры по конфискации активов России, то Москва рассмотрит вариант понижения уровня дипломатических отношений с США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков РИА Новости.
Так Рябков прокомментировал законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ, который приняла палата представителей Конгресса США 22 апреля.
Замглавы МИД подчеркнул, что Россия остается весьма последовательной в этом вопросе. Он отметил, что ответные меры будут определяться исходя из действий противника. Понижение дипотношений – один из вариантов реагирования. Россия сейчас изучает оптимальную форму реакции, где среди контрмер присутствуют и действия по активам западных оппонентов и где присутствуют дипломатические меры, разъяснил он. Однако Рябков уточнил, что пока никаких решений не принималось, потому что нет решений и со стороны США.
Ранее стало известно, что Германия заморозила российские активы на сумму около €3,9 млрд. Об этом РБК заявили в Минфине ФРГ, отметив, что решение по их конфискации и передаче Украине должно отвечать юридическим нормам, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru