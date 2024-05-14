Великобритания разрешила Украине атаковать Крым британским оружием

Он пояснил, что это связано с тем, что Лондон считает полуостров «неотъемлемой частью Украины».

Шаппс добавил, что Великобритания не будет запрещать использовать своё оружие, как на Украине, так и в других странах, но исключительно «в полном соответствии с международным гуманитарным правом».

Ранее в МИД РФ заявили, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами, сообщает RT.

