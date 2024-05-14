Великобритания разрешила Украине атаковать Крым британским оружием
Великобритания разрешила Украине атаковать Крым поставляемым британским оружием. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава минобороны Соединённого Королевства Грант Шаппс.
Он пояснил, что это связано с тем, что Лондон считает полуостров «неотъемлемой частью Украины».
Шаппс добавил, что Великобритания не будет запрещать использовать своё оружие, как на Украине, так и в других странах, но исключительно «в полном соответствии с международным гуманитарным правом».
Ранее в МИД РФ заявили, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru