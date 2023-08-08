Великобритания расширила список санкций против России
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о вводе 25 новых санкций в отношении физических и юридических лиц за пределами России, которые поддерживают спецоперацию России на Украине, сообщает пресс-служба британского кабмина.
В частности, в «чёрный» список попали две турецкие компании Turkik Union и Azu International, за их участие в экспорте микроэлектроники в Россию. За причастность к поставкам дронов и компонентов ограничения введены против компании Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC из Дубая.
Также санкции введены против гражданина Словакии Ашота Мкртычева, которого обвиняют в попытках организовать сделку по продаже оружия между КНДР и Россией, и гражданина Швейцарии Ансельма Оскара Шмуцки - за работу в секторе финансовых услуг, в том числе в качестве главы московского офиса DuLac Capital Ltd.
Кроме того, санкции были наложены на три российские компании, работающие в секторе электроники, за их участие в закупках западной микроэлектроники для нужд российского ОПК.
«Наряду с нашими партнёрами по G7 Великобритания неоднократно призывала третьи стороны немедленно прекратить оказывать материальную поддержку России, в противном случае пусть готовятся понести серьёзные расходы», - заключил Клеверли.
Ранее Евросоюз расширил санкционный список в отношении Белоруссии за помощь Минска в вопросе обхода ограничительных мер, наложенных на Россию из-за конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru