Великобритания расширила список санкций против России

В частности, в «чёрный» список попали две турецкие компании Turkik Union и Azu International, за их участие в экспорте микроэлектроники в Россию. За причастность к поставкам дронов и компонентов ограничения введены против компании Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC из Дубая.

Также санкции введены против гражданина Словакии Ашота Мкртычева, которого обвиняют в попытках организовать сделку по продаже оружия между КНДР и Россией, и гражданина Швейцарии Ансельма Оскара Шмуцки - за работу в секторе финансовых услуг, в том числе в качестве главы московского офиса DuLac Capital Ltd.

Кроме того, санкции были наложены на три российские компании, работающие в секторе электроники, за их участие в закупках западной микроэлектроники для нужд российского ОПК.

«Наряду с нашими партнёрами по G7 Великобритания неоднократно призывала третьи стороны немедленно прекратить оказывать материальную поддержку России, в противном случае пусть готовятся понести серьёзные расходы», - заключил Клеверли.

Ранее Евросоюз расширил санкционный список в отношении Белоруссии за помощь Минска в вопросе обхода ограничительных мер, наложенных на Россию из-за конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

