Медведев: Россия стала пятой экономикой мира несмотря на безумные санкции
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев известным латинским выражением Sic fata voluerunt (Так было угодно судьбе) прокомментировал в своем Telegram-канале новый приговор суда в отношении Алексея Навального и данные Всемирного банка, согласно которым Россия вошла в пятерку крупнейших глобальных экономик, обогнав такие страны, как ФРГ и Великобритания.
Медведев подчеркнул, что Россия стала пятой экономикой мира несмотря на безумные санкции и объявленную ей гибридную войну.
Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме.
Ранее Дмитрий Медведев порадовался отказу Украины от переговоров с Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru