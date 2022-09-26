Великобритания расширила список антироссийских санкций
Правительство Великобритании включило в антироссийский санкционный список ещё 92 новые позиции, сообщает пресс-служба МИД Соединённого Королевства.
В частности, санкции ввели в отношении 33 лиц, участвующих в проведении референдумов, в том числе главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Сергей Елисеев, а также четыре миллиардера из списка Forbes (Искандер Махмудов, Год Нисанов, Зарах Алиев и Игорь Макаров).
Кроме того, под санкции попали АО «Гознак», руководство «Сбера», Газпромбанка и Совкомбанка.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС пока не определил объём новых санкций против России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru