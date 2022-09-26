Великобритания расширила список антироссийских санкций

Правительство Великобритании включило в антироссийский санкционный список ещё 92 новые позиции, сообщает пресс-служба МИД Соединённого Королевства.

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В частности, санкции ввели в отношении 33 лиц, участвующих в проведении референдумов, в том числе главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Сергей Елисеев, а также четыре миллиардера из списка Forbes (Искандер Махмудов, Год Нисанов, Зарах Алиев и Игорь Макаров).

Кроме того, под санкции попали АО «Гознак», руководство «Сбера», Газпромбанка и Совкомбанка.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС пока не определил объём новых санкций против России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияСанкции Против РоссииВеликобритания
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