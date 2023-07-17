Великобритания расширила санкции против Ротенберга, Тимченко, Костина и Медведчука
Правительство Великобритании дополнила санкции против девяти лиц, в том числе бизнесменов Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко, главы ВТБ Андрея Костина и украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.
В заявлении британского кабмина отмечается, что речь идёт о введя транспортных ограничениях, под которые попали также гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, бизнесмены Виктор Вексельберг и Саид Керимов, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и Марина Сечина - бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Расширенные санкции запрещают входить в порты Великобритании судам, которые либо принадлежат данным лицамЮ, либо эксплуатируются. Такие же ограничения вводятся в отношении самолётов. В случае нарушения их могут задержать. Кроме того, запрещено оказывать техпомощь судам и самолётам указанных лиц.
Ранее правительство Великобритании объявило о вводе санкций в отношении министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главы российского Минкультуры Ольги Любимовой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru