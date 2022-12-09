Финская таможня конфисковала 11 связанных с Россией яхт

Уточняется, что восемь прогулочных судов были переданы правоохранительным органам, четыре попали в поле зрения налоговой службы Финляндии, по двум делам будет вестись уголовное расследование. Цель финских властей — уточнить, включены ли владельцы яхт в санкционный список.

Где именно находятся конфискованные суда, правительство Финляндии не уточняет.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что власти страны могут при необходимости экспроприировать имущество россиян. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

