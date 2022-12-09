Финская таможня конфисковала 11 связанных с Россией яхт

Финляндия конфисковала 11 из 27 яхт, принадлежащих российским владельцам. Об этом сообщил телеканал Yle со ссылкой на таможню Финляндии и представителя таможенной службы страны Сами Ракшита.

СМИ: власти Финляндия конфисковали имущество россиян на 189 миллионов евро.

Уточняется, что восемь прогулочных судов были переданы правоохранительным органам, четыре попали в поле зрения налоговой службы Финляндии, по двум делам будет вестись уголовное расследование. Цель финских властей — уточнить, включены ли владельцы яхт в санкционный список.

Где именно находятся конфискованные суда, правительство Финляндии не уточняет.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что власти страны могут при необходимости экспроприировать имущество россиян. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:яхтаКонфискацияТаможняФинляндия
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