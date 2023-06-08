Великобритания расширила санкции против Белоруссии за поддержку России

Великобритания объявила о введении новых санкций против Беларуси за поддержку, которую Минск оказывает Москве, говорится на сайте британского МИД.

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Ограничения затронут поставки из Белоруссии золота, древесины и цемента. Вместе с тем, на территорию республики запретят поставлять товары двойного назначения, технологическое оборудование. Кроме того, Лондон отказывает Минску в печати денежных купюр белорусской национальной валюты, которые Белоруссия печатала в Великобритании.

Ранее Посол РФ в Британии Андрей Келин заявил, что Россия готова к миру, но Запад ведет мир к эскалации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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