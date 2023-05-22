Сунак назвал неверными мирные инициативы, ведущие к замораживанию конфликта на Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал в корне неправильными любые мирные инициативы, которые могут привести к замораживанию конфликта на Украине. Об этом он сказал, выступая в Палате общин британского парламента.

По словам Сунака, «верный и единственный ответ на произошедшее [на Украине] - это вывод Россией всех ее войск с украинской территории». Он подчеркнул, что любые другие мирные инициативы неверны и их истинную природу необходимо раскрывать.

СМИ: Британия предоставит новый пакет военной помощи Украине

Ранее Сунак заявил, что прекращения огня будет недостаточно для завершения конфликта на Украине, пишет The Guardian. Британский премьер считает, что «справедливый и прочный мир должен основываться на уставе ООН об уважении территориального уважения и суверенитета». Он подчеркнул, что это те ценности, которые лежат в основе международной системы.

Сунак добавил, что последняя сессия саммита G7 в Японии включала разговор о мире на Украине и о том, как он должен выглядеть, с участием более нейтральных стран Индии и Бразилии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Youtube / STV News
ТЕГИ:УкраинаКонфликтВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры