Сунак назвал неверными мирные инициативы, ведущие к замораживанию конфликта на Украине
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал в корне неправильными любые мирные инициативы, которые могут привести к замораживанию конфликта на Украине. Об этом он сказал, выступая в Палате общин британского парламента.
По словам Сунака, «верный и единственный ответ на произошедшее [на Украине] - это вывод Россией всех ее войск с украинской территории». Он подчеркнул, что любые другие мирные инициативы неверны и их истинную природу необходимо раскрывать.
Ранее Сунак заявил, что прекращения огня будет недостаточно для завершения конфликта на Украине, пишет The Guardian. Британский премьер считает, что «справедливый и прочный мир должен основываться на уставе ООН об уважении территориального уважения и суверенитета». Он подчеркнул, что это те ценности, которые лежат в основе международной системы.
Сунак добавил, что последняя сессия саммита G7 в Японии включала разговор о мире на Украине и о том, как он должен выглядеть, с участием более нейтральных стран Индии и Бразилии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru