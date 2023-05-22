Сунак назвал неверными мирные инициативы, ведущие к замораживанию конфликта на Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал в корне неправильными любые мирные инициативы, которые могут привести к замораживанию конфликта на Украине. Об этом он сказал, выступая в Палате общин британского парламента.

По словам Сунака, «верный и единственный ответ на произошедшее [на Украине] - это вывод Россией всех ее войск с украинской территории». Он подчеркнул, что любые другие мирные инициативы неверны и их истинную природу необходимо раскрывать.