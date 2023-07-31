Суд оставил без изменений приговор Владимиру Кара-Мурзе

Первый апелляционный суд оставил в силе решение Мосгорсуда, который признал публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) виновным в госизмене и приговорил его к 25 годам лишения свободы, сообщаетТАСС.

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Отмечается, что рассмотрев апелляционную жалобу защиты суд оставил решение первой инстанции без изменения, а жалобу адвокатов - без удовлетворения.

Ранее Кара-Мурзу признали виновным не только в госизмене, но и в распространении фейков о российской армии, а также осуществлении деятельности нежелательной на территории РФ организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

При этом кроме срока в колонии журналисту назначили штраф в размере 400 тысяч рублей, а после освобождения в течение полутора лет будет действовать ограничение свободы, а также семилетний запрет на занятие журналистикой.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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