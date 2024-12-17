Великобритания расширила антироссийские санкции на 20 судов и две компании

Власти Великобритании в очередной раз расширили антироссийский санкционный список. Об этом сообщает пресс-служба правительства Соединённого Королевства.

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Отмечается, что новые рестрикции направлены против энергетического сектора России. В чёрный список были внесены 20 судов, якобы «перевозящих нелегальную российскую нефть».

Также под британские санкции попали нефтетрейдинговые компании из Дубая (ОАЭ), занимающиеся продажей и экспортом российской нефти и нефтепродуктов - 2Rivers DMCC и 2Rivers PTE LTD.

«Эти новые меры еще больше опустошат военную казну России... и станут сигналом тем, кто обеспечивает экспорт российской нефти», - говорится в сообщении.

Ранее Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций, в который попали 84 физлица и компании из России, Китая и КНДР, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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