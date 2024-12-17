В Японии рассматривают санкции против РФ и КНДР из-за «военного сотрудничества»
Власти Японии рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций из-за якобы военного сотрудничества России и КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Такэси Ивая.
По словам главы МИД, Токио предпринимает такие действия согласованно с США и другими государствами.
Ивая подчеркнул, что детали ограничительных мер прорабатываются. О них будет объявлено позднее.
Ранее в МИД России жестко ответили премьер-министру Японии Сигэру Исибе, давшему понять, что мирный договор между странами не будет подписан, пока Москва не откажется от Курильских островов. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала, что стороны могут решить проблему и возобновить диалог только в случае признания существующих границ, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России стартовал отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины
- Gloria Jeans сокращает производственные площадки в Ростовской области
- Театральную зрительскую премию «Звезда театрала» вручили в Москве
- В Японии рассматривают санкции против РФ и КНДР из-за «военного сотрудничества»
- СМИ: Убийство генерала Кириллова могли организовать спецслужбы Украины
- Брокер допустил, что аренда квартир в России подорожает в 2025 году на 50%
- СМИ: В ЖК, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, несколько лет жаловались на УК
- Жителя Ялты задержали за передачу Киеву данных о военной технике РФ в Крыму
- В Китае чиновника казнили за хищение и взятки на $426 млн
- Число нарушений в сфере такси в Москве выросло на 77,5%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru