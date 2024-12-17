В Японии рассматривают санкции против РФ и КНДР из-за «военного сотрудничества»

Власти Японии рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций из-за якобы военного сотрудничества России и КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Такэси Ивая.

По словам главы МИД, Токио предпринимает такие действия согласованно с США и другими государствами.

Ивая подчеркнул, что детали ограничительных мер прорабатываются. О них будет объявлено позднее.

Ранее в МИД России жестко ответили премьер-министру Японии Сигэру Исибе, давшему понять, что мирный договор между странами не будет подписан, пока Москва не откажется от Курильских островов. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала, что стороны могут решить проблему и возобновить диалог только в случае признания существующих границ, пишет 360.ru.

