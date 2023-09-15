Великобритания признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

В заявлении ведомства говорится, что теперь принадлежность или поддержка «российской наёмнической организации «Группа Вагнера» является в стране уголовным преступлением.

«Указ незамедлительно вступает в силу. Принадлежность к «Группе Вагнера» или её активная поддержка станет уголовным преступлением в Великобритании, с потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет, которое может быть назначено наряду со штрафом», - уточнили в британском МИД.

Ранее власти США решили квалифицировать ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

