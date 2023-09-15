Великобритания признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Власти Великобритании внесли ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций, сообщает пресс-служба МВД Соединенного Королевства.
В заявлении ведомства говорится, что теперь принадлежность или поддержка «российской наёмнической организации «Группа Вагнера» является в стране уголовным преступлением.
«Указ незамедлительно вступает в силу. Принадлежность к «Группе Вагнера» или её активная поддержка станет уголовным преступлением в Великобритании, с потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет, которое может быть назначено наряду со штрафом», - уточнили в британском МИД.
Ранее власти США решили квалифицировать ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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