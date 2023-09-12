СМИ: Джорджа Буша шокировала старая фотография с Пригожиным

Бывший президент США Джордж Буш заявил, что его шокировала фотография, которая была сделана во время его ужина с президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году, сообщает Business Insider.

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По его словам, он был чрезвычайно удивлён, что официантом на той встрече, которая состоялась в ходе саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге в 2006 году, был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Меня шокирует, что Пригожин был парнем, который подавал мне еду», — цитирует издание экс-главу Белого дома.

Ранее Следственный комитет РФ установил личности всех 10 погибших при крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина. В ведомстве указали, что они соответствуют списку Росавиаци, в котором числился и основатель ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP
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