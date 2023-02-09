Великобритания пока не станет передавать Украине истребители

Великобритания не собирается в ближайшее время передавать Украине истребители. Об этом заявил глава оборонного ведомства королевства Бен Уоллес, сообщает британский телеканал BBC.

По его словам, для Киева реалистичнее и продуктивнее думать о самолетах как о долгосрочной цели.

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«Великобритания знает, в чем нуждается Украина, и счастлива помогать различными способами», — добавил Уоллес.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь, отметил, что при передаче Украине боевых истребителей в НАТО должны быть уверены в том, что это не приведет к конфронтации Североатлантического альянса с Россией.

Ранее, как сообщала НСН, глава Европарламента призвала передать Украине истребители.


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Фото: mil.ru
ТЕГИ:НАТОУкраинаИстребителиВеликобритания
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