Блинкен допустил поставки американских истребителей Украине в будущем

Администрация американского лидера Джо Байдена по-прежнему сопротивляется призывам направить Украине боевые самолеты, однако госсекретарь США Энтони Блинкен не торопится отказываться от предоставления такой помощи впоследствии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Аналитик допустил передачу британских дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву

По словам Блинкена, военная помощь Киеву меняется вместе с переменой потребностей украинской армии. Это, в частности, иллюстрируют поставки танков Abrams и Leopard США и Германией, добавил дипломат.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что Россия должна расценивать передачу Великобританией дальнобойных ракет Киеву как агрессию. Об этом сообщило агентство НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ПоставкиСамолетыУкраинаСША
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