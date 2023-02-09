Блинкен допустил поставки американских истребителей Украине в будущем

По словам Блинкена, военная помощь Киеву меняется вместе с переменой потребностей украинской армии. Это, в частности, иллюстрируют поставки танков Abrams и Leopard США и Германией, добавил дипломат.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что Россия должна расценивать передачу Великобританией дальнобойных ракет Киеву как агрессию. Об этом сообщило агентство НСН.



