Глава Европарламента призвала передать Украине истребители

Председатель Европарламента Роберта Метсола призвала страны ЕС поставить Киеву истребители, а также ракеты дальнего радиуса действия, сообщает RT.

«Страны ЕС должны предусмотреть в качестве следующего шага поставки ракетных систем дальнего действия и истребителей», — призвала евродепутат.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее прибыл в здание Европарламента, где он выступит перед депутатами ЕС.

Накануне он посетил Лондон, где провел переговоры с премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III, а в четверг, 9 февраля, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее, как сообщала НСН, Боррель пообещал Украине больше оружия и финансовой помощи.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ИстребителиЕвросоюзУкраинаЕвропарламент
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