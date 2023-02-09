Глава Европарламента призвала передать Украине истребители

Президент Украины Владимир Зеленский ранее прибыл в здание Европарламента, где он выступит перед депутатами ЕС.

Накануне он посетил Лондон, где провел переговоры с премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III, а в четверг, 9 февраля, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее, как сообщала НСН, Боррель пообещал Украине больше оружия и финансовой помощи.

