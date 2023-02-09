Глава Европарламента призвала передать Украине истребители
Председатель Европарламента Роберта Метсола призвала страны ЕС поставить Киеву истребители, а также ракеты дальнего радиуса действия, сообщает RT.
«Страны ЕС должны предусмотреть в качестве следующего шага поставки ракетных систем дальнего действия и истребителей», — призвала евродепутат.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее прибыл в здание Европарламента, где он выступит перед депутатами ЕС.
Накануне он посетил Лондон, где провел переговоры с премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III, а в четверг, 9 февраля, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Ранее, как сообщала НСН, Боррель пообещал Украине больше оружия и финансовой помощи.
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