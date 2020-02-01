Великобритания официально вышла из Евросоюза

После Brexit Лондон лишается членства в Европарламенте и Еврокомиссии. В качестве отступных за это он заплатит Евросоюзу около 33 млрд. фунтов стерлингов. При этом Великобритания останется в Европейском таможенном союзе и едином рынке. Британцы сохранят свои права на территории союза.

Одновременно Лондон и Брюссель разработают соглашение о торговле, примут новые, совместные, авиастандарты, требования по лицензированию медикаментов и проч.

Напомним, Brexit откладывался трижды из-за того, что решение о выходе Британии из ЕС не находило поддержки у большинства членов парламента. После необходимых процедур соглашение о Brexit Европарламент одобрил большинством годов. «За» высказался 621 депутат, «против» - 49, воздержались 13 человек.

Ранее старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк заявила в эфире НСН, что выбор британцев Бориса Джонсона премьер-министром и победа его консервативной партии на досрочных выборах в парламент стали единственным шансом Британии сдвинуть вопрос Brexit с мёртвой точки. По её словам, именно поэтому за такое решение проголосовало большинство парламентариев.