Великобритания официально вышла из Евросоюза
В Великобританиии официально завершилась процедура выхода из состава Европейского союза – Brexit. В полночь 31 января по центральноевропейскому времени (в 2:00 мск 1 февраля) в Соединенном королевстве начался переходный период к самостоятельной экономической и политической модели развития, сообщает RT. Планируется, что он закончится в декабре 2020 года.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к жителям Соединенного Королевства через Twitter за час до выхода из Евросоюза. По его словам, Brexit открывает британцам новые перспективы и поможет стране «по-настоящему объединиться».
«Победив преступность, трансформировав Национальную службу здравоохранения, улучшив образование и используя лучшие технологии, проведя самое значительное возрождение нашей инфраструктуры с викторианских времен», — цитируют Джонсона «Известия».
После Brexit Лондон лишается членства в Европарламенте и Еврокомиссии. В качестве отступных за это он заплатит Евросоюзу около 33 млрд. фунтов стерлингов. При этом Великобритания останется в Европейском таможенном союзе и едином рынке. Британцы сохранят свои права на территории союза.
Одновременно Лондон и Брюссель разработают соглашение о торговле, примут новые, совместные, авиастандарты, требования по лицензированию медикаментов и проч.
Напомним, Brexit откладывался трижды из-за того, что решение о выходе Британии из ЕС не находило поддержки у большинства членов парламента. После необходимых процедур соглашение о Brexit Европарламент одобрил большинством годов. «За» высказался 621 депутат, «против» - 49, воздержались 13 человек.
Ранее старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк заявила в эфире НСН, что выбор британцев Бориса Джонсона премьер-министром и победа его консервативной партии на досрочных выборах в парламент стали единственным шансом Британии сдвинуть вопрос Brexit с мёртвой точки. По её словам, именно поэтому за такое решение проголосовало большинство парламентариев.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Россиянам Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
- Великобритания официально вышла из Евросоюза
- Овечкин оказался восьмым среди лучших снайперов в истории НХЛ
- Льготы, пенсии, смартфоны и законы. Что изменилось в России с 1 февраля 2020 г.
- Стали известны подробности состоянии больного коронавирусом китайца в России