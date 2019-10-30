РАН: Без выборов Британии не сдвинуть Brexit с мёртвой точки
Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН рассказала НСН, что мешает Лондону провести новый референдум по вопросу выхода из ЕС.
Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании. В случае согласия Палаты лордов они пройдут 12 декабря. В Лондоне считают, что эти выборы решат судьбу затянувшегося выхода Британии из ЕС.
Инициатором назначения выборов выступил премьер-министр страны Борис Джонсон. По его мнению, они помогут определить, согласны ли жители королевства на Brexit. В случае победы его партии — консерваторов — будет подписано соглашение с Брюсселем. Если верх одержат лейбористы, гражданам предложат провести новый референдум. Если большинство окажется у либерал-демократов, Лондон может и вовсе отказаться покидать ЕС. А партия Brexit настаивает на выходе из Евросоюза без соглашения.
Новые выборы стали единственным шансом Британии сдвинуть вопрос Brexit с мёртвой точки, заявила в эфире НСН старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк. По её словам, именно поэтому за такое решение проголосовало большинство парламентариев.
«Чувство усталости от Brexit присутствует уже во всём Соединённом Королевстве: и среди политических элит, и истеблишмента, и населения. Все хотят уже развязки этой мыльной оперы. Но дело в том, что в том виде, в котором сейчас парламент заседает, ситуация с мёртвой точки не сдвинется. Чтобы наступила развязка, необходимо изменить арифметику в парламенте, нужно провести выборы. В идеале каждая из партий стремится набрать большинство и реализовывать свою стратегию. Либо это будет “мягкий Brexit”, либо стремление отыграть его назад, либо та стратегия, которой придерживается Борис Джонсон и та часть партии тори, которую принято называть брекзитёрами. Выборы — единственный шанс и для тех, и для других решить что-то», — разъяснила научный сотрудник Института Европы РАН.
Эти выборы обещают быть самыми непредсказуемыми за историю последних лет Великобритании, отметила Кира Годованюк. Хотя в целом вся политика Туманного Альбиона после референдума 2016 года, где было принято решение о выходе из ЕС, остаётся полной загадок.
«Расклад, как всегда, остаётся непредсказуемым. Эти выборы уже считают одними из самых непредсказуемых в истории Соединённого Королевства, как и всю политику за последние три года со времён референдума», — отметила эксперт.
Ответа же на главный вопрос — велики ли шансы, что будет ли проведён новый плебисцит по вопросу Brexit, пока нет. Формально причин отменять итоги предыдущего не существует, но сторонники повторного референдума могут предложить новый список вопросов, отметила Годованюк.
«Чтобы провести новый референдум, нужна правовая база. На данный момент её нет, нет основания, чтобы отменять итоги первого референдума, на котором в пользу Brexit высказалось большинство, который был признан законным. Но, например, лидеры движения “Народный голос” предлагают вынести на референдум вопрос: “Принимать ли сделку?”. Если ставить вопросы так, как это было в 2016 году, это означает признать тот референдум недействительным. Но так нельзя. А если поставить их иначе, то будут шансы ситуацию сдвинуть. Всё будет зависеть от того, каким будет расклад в новом парламенте», — заключила собеседница НСН.
Напомним, ранее Борису Джонсону удалось согласовать со всеми странами Евросоюза отсрочку Brexit для Великобритании до 31 января 2020 года. В Брюсселе тогда заявили, что это последний раз, когда Лондону идут навстречу.
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