РАН: Без выборов Британии не сдвинуть Brexit с мёртвой точки

Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании. В случае согласия Палаты лордов они пройдут 12 декабря. В Лондоне считают, что эти выборы решат судьбу затянувшегося выхода Британии из ЕС.

Инициатором назначения выборов выступил премьер-министр страны Борис Джонсон. По его мнению, они помогут определить, согласны ли жители королевства на Brexit. В случае победы его партии — консерваторов — будет подписано соглашение с Брюсселем. Если верх одержат лейбористы, гражданам предложат провести новый референдум. Если большинство окажется у либерал-демократов, Лондон может и вовсе отказаться покидать ЕС. А партия Brexit настаивает на выходе из Евросоюза без соглашения.

Новые выборы стали единственным шансом Британии сдвинуть вопрос Brexit с мёртвой точки, заявила в эфире НСН старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк. По её словам, именно поэтому за такое решение проголосовало большинство парламентариев.

«Чувство усталости от Brexit присутствует уже во всём Соединённом Королевстве: и среди политических элит, и истеблишмента, и населения. Все хотят уже развязки этой мыльной оперы. Но дело в том, что в том виде, в котором сейчас парламент заседает, ситуация с мёртвой точки не сдвинется. Чтобы наступила развязка, необходимо изменить арифметику в парламенте, нужно провести выборы. В идеале каждая из партий стремится набрать большинство и реализовывать свою стратегию. Либо это будет “мягкий Brexit”, либо стремление отыграть его назад, либо та стратегия, которой придерживается Борис Джонсон и та часть партии тори, которую принято называть брекзитёрами. Выборы — единственный шанс и для тех, и для других решить что-то», — разъяснила научный сотрудник Института Европы РАН.