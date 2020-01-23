Королева одобрила Brexit. Еще один шаг к катастрофе?

С монаршей подписью документ получает статус закона. Принятого вопреки тому, что билль о Brexit отказались утверждать три региональных парламента – Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Датой Brexit установлено 31 января. До этого соглашение о выходе Британии должен ратифицировать Европарламент, однако в Брюсселе насколько устали от метаний Лондона (дата неоднократно переносилась из-за отсутствия договоренности об условиях выхода внутри самого королевства), что Евросоюз не замешкается с одобрением.

С 31 января и до конца года между ЕС и Великобританией будет действовать переходный период. За это время Лондон намерен договориться с Брюсселем о новом торговом соглашении, оставаясь членом единого рынка и таможенного пространства. На отношениях Острова и континентальной Европы этот период практически не скажется, в том числе в торгово-экономической сфере. Это объясняет, в частности, то, что рынок на подписание билля королевой практически не отреагировал: индекс лондонской биржи FTSE 100, едва качнувшись вниз, вскоре начал восстанавливаться.

А вот относительно того, что ждет Британию после переходного периода, то есть с начала 2021 года, мнения расходятся. Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в интервью The Financial Times обещал британским компания «процветание», хотя и призвал бизнес приспосабливаться к новой реальности. Ранее крупные британские производители предупредили кабинет министров о крупных затратах и возможных сбоях в работе.

Британская пресса оптимизм министра финансов не разделяет. По мнению ведущих лондонских изданий, после того, как Brexit станет явью не де-юре, но де-факто, страна может столкнуться с дефицитом огромного количества категорий товаров – от фаст-фуда, овощей и фруктов до медикаментов и даже питьевой воды. Стоит вспомнить, что приход Бориса Джонсона, главного закоперщика Brexit, на пост премьер-министра английская печать встретила предельно скептическими заголовками. Появление Джонсона в доме № 10 по Даунинг-стрит The Independent называла «национальным предательством», а старейшая английская газета The Times предрекала, что его «премьерство, весьма вероятно, закончится катастрофой».

Не исключено, что дело к тому и идет. В регионах, чьим мнением в вопросе о Brexit Джонсон и компания откровенно пренебрегли, это лишь усилило сепаратистские настроения. Так, первый министр Шотландии, глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила о намерении провести новый референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании. Шотландцы не хотят выходить из Евросоюза вместе с Лондоном, - заявила она.

