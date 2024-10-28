Великобритания объявила о расширении санкций против России

В частности, санкции введены против группы компаний «Структура», Агентство социального проектирования (АСП) и АНО «Диалог», а также в отношении основателя АСП Ильи Гамбашидзе, генерального директора и владельца «Структуры» Николай Тупикина и директора программы АСП Андрея Перлы.

В сообщении говорится, что указанные структуры и лица якобы несут ответственность «за обширную вредоносную онлайн-сеть», распространяющие фейковые посты deepfake-материалы через сложную онлайн-сеть.

«Их мутные действия являются частью скоординированной попытки использовать ложные информационные операции для подрыва демократии в целях достижения своих целей», - заключили в британском правительстве.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика не намерена присоединяться к санкциям против России, сообщает RT.

