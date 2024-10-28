Великобритания объявила о расширении санкций против России
Власти Великобритании расширили список антироссийских санкций, включив в него шесть новых позиций. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.
В частности, санкции введены против группы компаний «Структура», Агентство социального проектирования (АСП) и АНО «Диалог», а также в отношении основателя АСП Ильи Гамбашидзе, генерального директора и владельца «Структуры» Николай Тупикина и директора программы АСП Андрея Перлы.
В сообщении говорится, что указанные структуры и лица якобы несут ответственность «за обширную вредоносную онлайн-сеть», распространяющие фейковые посты deepfake-материалы через сложную онлайн-сеть.
«Их мутные действия являются частью скоординированной попытки использовать ложные информационные операции для подрыва демократии в целях достижения своих целей», - заключили в британском правительстве.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика не намерена присоединяться к санкциям против России, сообщает RT.
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