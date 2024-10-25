СМИ: В ЕС планируют ужесточить санкции против РФ на случай победы Трампа
Чиновники Евросоюза планируют ужесточить санкции против России, чтобы приготовиться к смене «курса» из-за возможной победы Дональда Трампа на выборах в США, пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, обсуждается вопрос введения более жестких ограничений на экспорт и импорт, но детали новых мер не приводятся.
Параллельно в Европе готовят новый санкционный пакет против РФ. Так, очередной 15-й пакет санкций Евросоюза против России будет направлен против российского экспорта энергоносителей. Об этом сообщает европейское издание американской газеты Politico. Источники издания утверждают, что разработка пакета стартует в январе 2025 года. Планируется еще больше ограничить возможности европейских стран покупать российский СПГ.
Ранее секретарь министерства нефти и газа Индии Панкадж Джайн заявил, что страна не намерена покупать СПГ, который производится в рамках проекта «Арктик СПГ 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru