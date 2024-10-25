СМИ: В ЕС планируют ужесточить санкции против РФ на случай победы Трампа

Чиновники Евросоюза планируют ужесточить санкции против России, чтобы приготовиться к смене «курса» из-за возможной победы Дональда Трампа на выборах в США, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, обсуждается вопрос введения более жестких ограничений на экспорт и импорт, но детали новых мер не приводятся.