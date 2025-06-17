Великобритания объявила о новых санкциях против РФ
Власти Великобритании в очередной раз расширили антироссийский санкционный спискок. Об этом сообщает пресс-служба британского кабмина.
В частности, в «чёрный» список внесли 10 физлиц и компаний, якобы связанных с Россией. Это поляк Олег Ткач и Владимир Приступа, имеющий гражданство Великобритании и Украины. Они управляют рядом компаний, поставляющих в РФ электронику.
ТАкже санкции введены против Главного управления глубоководных исследований Минобороны России, компаний Rosneft Marine (UK) Limited, «Орион Стар Групп», Valegro (ОАЭ) и АО «Атлас».
Кроме того, в список внесли ещё 20 судов нефтяных танкеров.
Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз рассматривает ввод санкций в отношении двух китайских банков за якобы помощь РФ в обходе ограничений, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru