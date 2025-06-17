СМИ: Трамп выжидает с введением санкций против Москвы в надежде на соглашение

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что выжидает с введением антироссийских санкций в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине, сообщает Reuters.

Трамп: США используют новые антироссийские санкции, если будет нужно

«Трамп заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде на то, что соглашение будет достигнуто», - указало агентство.

Ранее Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что возможность введения новых санкций против России остается на повестке, однако призвал Конгресс учитывать потенциальные непредвиденные последствия подобных шагов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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