СМИ: Трамп выжидает с введением санкций против Москвы в надежде на соглашение

«Трамп заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде на то, что соглашение будет достигнуто», - указало агентство.

Ранее Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что возможность введения новых санкций против России остается на повестке, однако призвал Конгресс учитывать потенциальные непредвиденные последствия подобных шагов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

