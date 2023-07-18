Великобритания назвала спекуляцией обвинения в причастности к подрыву Крымского моста

МИД Великобритании отрицает причастность к подрыву Крымского моста. Обвинения России ведомство считает «необоснованной спекуляцией», отказавших от дальнейших комментариев по этому поводу, передает Reuters.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия будет разбираться в том, «в какой степени в подготовку и осуществление этого теракта были вовлечены западные, в частности британские, спецслужбы».

«Никуда не денешься»: Кузнецов рассказал о проблемах движения на Крымском мосту

Крымский мост атаковали надводные дроны в ночь на понедельник, 17 июля. Поврежден один из пролетов. Погибла супружеская пара, их несовершеннолетняя дочь пострадала. Все они находились в машине в момент взрыва. Возбуждено уголовное дело о теракте. Москва обвинила в произошедшем Киев. Украина не брала на себя ответственность за атаку.

Теракты можно будет предотвратить, только если российская армия будет полностью контролировать Черноморское побережье, заявил член Общественной палаты Республики Крым, член совета КРО «ОПОРА РОССИИ», эксперт АСИ Олег Кузнецов в пресс-центре НСН.


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