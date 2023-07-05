Великобритания начнет подготовку украинских пилотов управлению F-16 в августе
Процесс обучения украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 на территории Великобритании начнется в августе 2023 года. Об этом говорится в письменном ответе замглавы британского Минобороны Джеймса Хиппии на запрос члена парламента королевства Люка Полларда, сообщает Foreign Policy.
По его словам, уже отобраны 20 летчиков ВСУ, которые говорят по-английски.
По данным издания, Великобритания станет первой страной, где начнутся тренировки украинских пилотов.
Ранее стало известно, что Дания и Нидерланды начнут летом обучать украинских пилотов управлять F-16, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru