Великобритания начнет подготовку украинских пилотов управлению F-16 в августе

Процесс обучения украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 на территории Великобритании начнется в августе 2023 года. Об этом говорится в письменном ответе замглавы британского Минобороны Джеймса Хиппии на запрос члена парламента королевства Люка Полларда, сообщает Foreign Policy.

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По его словам, уже отобраны 20 летчиков ВСУ, которые говорят по-английски.

По данным издания, Великобритания станет первой страной, где начнутся тренировки украинских пилотов.

Ранее стало известно, что Дания и Нидерланды начнут летом обучать украинских пилотов управлять F-16, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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