Великобритания исключила из санкционных списков вице-президента «Алросы»
Великобритания исключила из своих санкционных списков заместителя гендиректора российской алмазодобывающей компании Алроса» Алексея Филипповского. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Соединённого Королевства.
Отмечается, что на Филипповского «больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг».
Причины, по которой топ-менеджера исключили из списка, не уточняются.
Ранее Евросоюз исключил из санкционных списков экс-главу компании «Яндекс» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с госорганами компании АФК «Система» Сергея Мндоянца и главу словацкого отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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