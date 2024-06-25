Великобритания исключила из санкционных списков вице-президента «Алросы»

Великобритания исключила из своих санкционных списков заместителя гендиректора российской алмазодобывающей компании Алроса» Алексея Филипповского. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Соединённого Королевства.

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Отмечается, что на Филипповского «больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг».

Причины, по которой топ-менеджера исключили из списка, не уточняются.

Ранее Евросоюз исключил из санкционных списков экс-главу компании «Яндекс» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с госорганами компании АФК «Система» Сергея Мндоянца и главу словацкого отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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