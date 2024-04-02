США сняли санкции с бывшей европейской дочки банка ВТБ
Соединенные Штаты вывели из-под действия санкций бывшее европейское подразделение российского банка ВТБ. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства финансов США.
Из-под действия санкций вывели Ost-West Handeslbank, расположенный в немецком Франкфурте-на-Майне. Также из перечня ограничений исключили позиции VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland - прежние названия банка.
В феврале бывшая дочка ВТБ потребовала от банка вернуть дивиденды в размере более 430 миллионов евро.
Ранее США внесли в санкционные списки, касающиеся Северной Кореи, российскую компанию «Алис». Вашингтон обвинил фирму в нарушении ограничений против структур КНДР, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru