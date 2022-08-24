Великобритания исключила из санкций губернатора Севастополя

Губернатора Севастополя Михаила Развожаева исключили из санкционных списков Великобритании. Об этом сообщил политик в своем Telegram-канале.

По его словам, он был удивлен исключением «из каких-то санкционных списков» и отмене заморозки активов. Губернатор утверждает, что в Британии никогда не был, активов за границей не имел.