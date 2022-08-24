Великобритания исключила из санкций губернатора Севастополя
Губернатора Севастополя Михаила Развожаева исключили из санкционных списков Великобритании. Об этом сообщил политик в своем Telegram-канале.
По его словам, он был удивлен исключением «из каких-то санкционных списков» и отмене заморозки активов. Губернатор утверждает, что в Британии никогда не был, активов за границей не имел.
«Поэтому пусть включают в санкционные списки, исключают — мне все равно. Похоже на какую-то детскую игру»,— написал Развожаев.
Губернатор Севастополя попал под ограничительные меры из-за того, что является руководителем российского региона. Всего в расширенный санкционный список попали руководители 29 российских субъектов.
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