Канада расширила санкции против России

Канада вводит новые санкции против России. Ограничения касаются еще 62 российских физических и одной организации оборонного сектора. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо в ходе выступления на онлайн-саммите «Крымская платформа».

Канада объявила о расширении антироссийских санкций

Канадский премьер пояснил, что меры вводятся из-за военной спецоперации, которую проводит президент РФ Владимир Путин на Украине с 24 февраля.

В предыдущий раз Оттава расширяла санкции против России в начале августа. Тогда они коснулись 43 физических и 17 юридических лиц.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииКанада
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