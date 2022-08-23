Канада расширила санкции против России
Канада вводит новые санкции против России. Ограничения касаются еще 62 российских физических и одной организации оборонного сектора. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо в ходе выступления на онлайн-саммите «Крымская платформа».
Канадский премьер пояснил, что меры вводятся из-за военной спецоперации, которую проводит президент РФ Владимир Путин на Украине с 24 февраля.
В предыдущий раз Оттава расширяла санкции против России в начале августа. Тогда они коснулись 43 физических и 17 юридических лиц.
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