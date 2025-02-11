Великобритания и США ввели санкции в отношении шести граждан и двух компаний РФ

В сообщении говорится, что речь идёт о компании Zservers и её сотрудниках Александре Большакове, Александре Мишине, Илье Сидорове, Дмитрие Большакове, Игоре Одинцове и Владимире Ананьеве. Также в «чёрный» список внесли подставную компанию Xhost Internet Solutions LP.

Отмечается, что аналогичные санкции против фигурантов ввели власти США и Австралии. Эти действия являются продолжением недавних рестрикций против известных кибергруппировок, занимающихся распространением программ-вымогателей LockBit и Evil Corp.

«Zservers защищают и помогают киберпреступникам, предлагая ряд платных инструментов, которые скрывают их местоположение, личность и действия... Мы должны противостоять им при каждой возможности», - указал глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

Ранее в Microsoft заявили, что Россия якобы поддерживает хакеров, атаковавших компанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».