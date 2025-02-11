Великобритания и США ввели санкции в отношении шести граждан и двух компаний РФ
Власти Великобритании ввели санкции в отношении шести граждан и двух компаний из России, которые подозреваются в незаконной деятельности в киберпространстве. Об этом сообщает пресс-служба британского МИД.
В сообщении говорится, что речь идёт о компании Zservers и её сотрудниках Александре Большакове, Александре Мишине, Илье Сидорове, Дмитрие Большакове, Игоре Одинцове и Владимире Ананьеве. Также в «чёрный» список внесли подставную компанию Xhost Internet Solutions LP.
Отмечается, что аналогичные санкции против фигурантов ввели власти США и Австралии. Эти действия являются продолжением недавних рестрикций против известных кибергруппировок, занимающихся распространением программ-вымогателей LockBit и Evil Corp.
«Zservers защищают и помогают киберпреступникам, предлагая ряд платных инструментов, которые скрывают их местоположение, личность и действия... Мы должны противостоять им при каждой возможности», - указал глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru