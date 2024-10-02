В Москве возбудили уголовное дело в отношении создателей UAPS и Cryptex

По информации следствия, фигуранты создали преступное сообщество в 2013 году. Была разработана инфраструктура анонимной платежной системы «UAPS», криптовалютной биржи «Cryptex» и более 30 онлайн-сервисов для реализации незаконной банковской деятельности. Ключевыми клиентами сервисов являлись киберпреступники и хакеры. При этом за 2023 год оборот сервисов превысил 112 миллиардов рублей, преступный доход фигурантов составил 3,7 миллиарда рублей.

На данный момент предъявлены обвинения за организацию преступного сообщества и участие в нем, неправомерный оборот средств платежей и незаконную банковскую деятельность. В рамках расследования по уголовному делу проведено 148 обысков по местам жительства участников преступного сообщества в 14 субъектах России. Для проведения дальнейших следственных действий в Москву намерены доставить 96 фигурантов.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области у дачников изъяли 500 единиц оборудования для майнинга. Отмечается, что оплату потребления электроэнергии жители производили по льготному тарифу для бытовых нужд, передает «Радиоточка НСН».

