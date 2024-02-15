ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Вооруженные Силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что целью были объекты, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а по заводам, производящим топливо.
Уточняется, что для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», - заключили в российском оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны заявили, что над территорией Белгородской области были сбиты 14 снарядов РСЗО «Вампир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru