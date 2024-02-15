ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

В сообщении говорится, что целью были объекты, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а по заводам, производящим топливо.

Уточняется, что для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», - заключили в российском оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что над территорией Белгородской области были сбиты 14 снарядов РСЗО «Вампир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

