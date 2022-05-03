Великобритания готовит новый пакет военной помощи Украине

Лондон готовит очередную поставку вооружения для Киева на сумму 300 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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По данным агентства, в новый пакет вооружения войдут радиоэлектронные приборы, в том числе оборудование для глушения сигнала GPS, мобильные радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, а также приборы ночного видения.

Также сообщается, что помимо военной техники, Киев запросил у Лондона 10 бронированных автомобилей Toyota Landcruiser для использования в целях «обеспечения безопасности гражданских чиновников на востоке Украины, а также для эвакуации мирных жителей из прифронтовых районов».

Кроме того, в поставку войдут грузовые беспилотники для оказания логистической поддержки блокированным силам.

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:УкраинаВооружениеВеликобритания
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