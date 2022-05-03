Великобритания готовит новый пакет военной помощи Украине
Лондон готовит очередную поставку вооружения для Киева на сумму 300 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, в новый пакет вооружения войдут радиоэлектронные приборы, в том числе оборудование для глушения сигнала GPS, мобильные радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, а также приборы ночного видения.
Также сообщается, что помимо военной техники, Киев запросил у Лондона 10 бронированных автомобилей Toyota Landcruiser для использования в целях «обеспечения безопасности гражданских чиновников на востоке Украины, а также для эвакуации мирных жителей из прифронтовых районов».
Кроме того, в поставку войдут грузовые беспилотники для оказания логистической поддержки блокированным силам.
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