Великобритания готовит новый пакет военной помощи Украине

По данным агентства, в новый пакет вооружения войдут радиоэлектронные приборы, в том числе оборудование для глушения сигнала GPS, мобильные радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, а также приборы ночного видения.

Также сообщается, что помимо военной техники, Киев запросил у Лондона 10 бронированных автомобилей Toyota Landcruiser для использования в целях «обеспечения безопасности гражданских чиновников на востоке Украины, а также для эвакуации мирных жителей из прифронтовых районов».

Кроме того, в поставку войдут грузовые беспилотники для оказания логистической поддержки блокированным силам.