Великобритания готова принять до 20 тысяч афганских беженцев
Власти Великобритании выразили готовность принять до 20 тысяч беженцев Афганистана. Соответствующее заявление сделала глава МВД страны Прити Пател, передает ТАСС.
По словам Пител, первые 5 тысяч прибудут в предстоящем году. Также в ведомстве призвали страны Евросоюза поступить также.
Ранее Испания заявила о готовности временно принять жителей Афганистана, сотрудничавших с Евросоюзом.
Боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru