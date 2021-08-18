Великобритания готова принять до 20 тысяч афганских беженцев

По словам Пител, первые 5 тысяч прибудут в предстоящем году. Также в ведомстве призвали страны Евросоюза поступить также.

Ранее Испания заявила о готовности временно принять жителей Афганистана, сотрудничавших с Евросоюзом.

Боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.