Испания готова временно принять афганских беженцев

Испания выразила готовность временно принять жителей Афганистана, сотрудничавших с Евросоюзом. Соответствующее предложение озвучил премьер страны Педро Санчес главе европейской дипломатии Жозеп Боррелю, передает РИА Новости.

Речь идет, в частности, о сотрудниках посольств и их семьях. По данным агентства, ряд регионов Испании уже заявили о готовности.

Ранее Боррель призвал государства контактировать с властями в Кабуле «кем бы они ни были».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск, который планируется завершить до 11 сентября. Боевики развернули борьбу с правительственными войсками, одну за другой захватывая афганские провинции. Талибы 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

