Боррель призвал контактировать с властями в Кабуле

Глава Евросоюза Жозеп Боррель призвал государства контактировать с властями в Кабуле «кем бы они ни были». Об этом сообщает РИА Новости.

«Пустой понт». Эксперты оценили шансы оппозиции в борьбе с талибами

По его словам, это позволит избежать гуманитарного и миграционного кризисов.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил шансы талибов удержаться у власти.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск, который планируется завершить до 11 сентября. Боевики развернули борьбу с правительственными войсками, одну за другой захватывая афганские провинции. Талибы 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанТалибанЕвросоюз
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