Боррель призвал контактировать с властями в Кабуле
Глава Евросоюза Жозеп Боррель призвал государства контактировать с властями в Кабуле «кем бы они ни были». Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, это позволит избежать гуманитарного и миграционного кризисов.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил шансы талибов удержаться у власти.
Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск, который планируется завершить до 11 сентября. Боевики развернули борьбу с правительственными войсками, одну за другой захватывая афганские провинции. Талибы 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru