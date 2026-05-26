Болгарский депутат сообщил, что в стране обсуждают отмену антироссийских санкций
В болгарском парламенте все чаще звучат мнения о необходимости снять все ограничения против России. О предложениях отменить санкции рассказал депутат Народного собрания страны от партии «Возрождение» Ангел Георгиев.
По его словам, в парламенте уже есть предложения отменить все наложенные на РФ запреты со стороны Европейского союза. В первую очередь, это касается топлива, энергетических поставок и обслуживания самолетов. Об этом он сообщил 26 мая во время интервью с корреспондентом ТАСС.
Георгиев прибыл в Россию в составе делегации партии «Возрождение». Политическая сила имеет 12 мандатов из 240 в Народном собрании Болгарии и три места в Европарламенте.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в беседе с НСН, что Запад уже «неофициально» отменяет санкции против российской нефти.
