Болгарский депутат сообщил, что в стране обсуждают отмену антироссийских санкций

В болгарском парламенте все чаще звучат мнения о необходимости снять все ограничения против России. О предложениях отменить санкции рассказал депутат Народного собрания страны от партии «Возрождение» Ангел Георгиев.

По его словам, в парламенте уже есть предложения отменить все наложенные на РФ запреты со стороны Европейского союза. В первую очередь, это касается топлива, энергетических поставок и обслуживания самолетов. Об этом он сообщил 26 мая во время интервью с корреспондентом ТАСС.

Георгиев прибыл в Россию в составе делегации партии «Возрождение». Политическая сила имеет 12 мандатов из 240 в Народном собрании Болгарии и три места в Европарламенте.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в беседе с НСН, что Запад уже «неофициально» отменяет санкции против российской нефти.

ФОТО: РИА Новости
